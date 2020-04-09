

‏طالب أهالي محافظة حبونا بإجراءات للوقاية من فيروس كورونا ، ووضع خطط لنظافة وتعقيم الصرافات الآلية بالمحافظة بشكل مستمر، والتي تشهد تدني مستوى النظافة، مطالبين بتوفير المعقمات بجانب الصرافات بشكل دائم، حيث وضعت فقط بداية الأسبوع. وتساءل مواطنون عن المسؤول عن نظافة الصرافات هل هي البنوك أم الصحة أم البلدية؟.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إهمال نظافة الصرافات بحبونا يهدد خطة التصدي لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.