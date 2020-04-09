بر وتنمية حبونا توفران المعقمات والكمامات للعمالة



استمرارا لجهود حكومتنا الرشيدة لمحاربة فيروس كورونا وتحت شعار مجتمع واعٍ وبمتابعة محافظ حبونا عبدالله بن زامان، قامت جمعية البر الأهلية بحبونا بمشاركة التنمية الاجتماعية بتوفير كميات كبيرة من المعقمات والكمامات والمنشورات التوعوية بجميع اللغات، تستهدف العمالة الأجنبية بالمحافظة في مواقع سكنهم. كما ساعد مستشفى حبونا بتوفير سيارات الإسعاف والكادر الصحي الذي يقوم بفحص العمالة في أماكن سكنهم وخلال وقت الحظر، وكذلك مشاركة مكتب العمل الذي لديه خارطة توضح مواقع السكن الخاصة. وستستغرق هذه المبادرة أسبوعا كاملا نظرا لكثرة العمالة.

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