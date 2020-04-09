السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 4457 حالة



إسلام آباد 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس

وأضاف الإحصاء أنه لا تزال 3779 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 31 حالة في وضع حرج، بينما تم إخضاع 44896 شخصاً حتى الآن في باكستان لفحص فيروس كورونا.

ومن إجمالي الإصابات في باكستان تم تسجيل 2214 حالة في إقليم البنجاب، و1128 حالة في إقليم السند، و560 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و212 حالة في إقليم بلوشستان و213 في إقليم جيلجيت بلتستان و28 حالة في منطقة كشمير الحرة و102 حالة في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

// انتهى //

18:17ت م

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إسلام آباد 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في باكستان إلى 4457 حالة، توفيت منها 63 حتى الآن، وتماثلت للشفاء 572 حالة، وفقا ًلأحدث إحصاء صدر اليوم عن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية.وأضاف الإحصاء أنه لا تزال 3779 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 31 حالة في وضع حرج، بينما تم إخضاع 44896 شخصاً حتى الآن في باكستان لفحص فيروس كورونا.ومن إجمالي الإصابات في باكستان تم تسجيل 2214 حالة في إقليم البنجاب، و1128 حالة في إقليم السند، و560 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و212 حالة في إقليم بلوشستان و213 في إقليم جيلجيت بلتستان و28 حالة في منطقة كشمير الحرة و102 حالة في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.// انتهى //18:17ت م0151

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