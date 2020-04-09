السعودية اليوم / اجتماع لجنة المدن الصحية بدول مجلس التعاون في مسقط حول جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)



مسقط 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

عقد اليوم في العاصمة العُمانية، اجتماع لجنة المدن الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول دور المدن الصحية في دول المجلس بمكافحة جائحة فيروس

واستعرض الاجتماع جهود وزارات الصحة بدول مجلس التعاون حول الحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، ودور المجتمع المحلي في دعم الجهود الحكومية لمجابهة هذا الفيروس، ووضع خطة طارئة للتواصل عن بعد بين أعضاء اللجنة الرئيسية وإقرار آلية محددة للجان الفرعية في المدينة الصحية لمساندة القطاعات الرئيسة المسؤولة عن التصدي للوباء، وكيفية ترسيخ معايير منع انتشار الأوبئة والأمراض الانتقالية ضمن مفهوم المدن الصحية وآليات التواصل المجتمعي لدعم الجهود الوطنية في التصدي للجائحة.

كما تناول الاجتماع دور المتطوعين في العمل المجتمعي ودور المدينة الصحية في التعبئة المجتمعية للجهود الاستباقية لخطط الطوارئ الوطنية وعرض التجارب الناجحة في دول المجلس.

// انتهى //

17:40ت م

0143



مسقط 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسعقد اليوم في العاصمة العُمانية، اجتماع لجنة المدن الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي.وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول دور المدن الصحية في دول المجلس بمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والجهود التي تقوم بها كل دولة من دول المجلس واستعراض الخبرات والتجارب المتميزة حيال هذا الموضوع.واستعرض الاجتماع جهود وزارات الصحة بدول مجلس التعاون حول الحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، ودور المجتمع المحلي في دعم الجهود الحكومية لمجابهة هذا الفيروس، ووضع خطة طارئة للتواصل عن بعد بين أعضاء اللجنة الرئيسية وإقرار آلية محددة للجان الفرعية في المدينة الصحية لمساندة القطاعات الرئيسة المسؤولة عن التصدي للوباء، وكيفية ترسيخ معايير منع انتشار الأوبئة والأمراض الانتقالية ضمن مفهوم المدن الصحية وآليات التواصل المجتمعي لدعم الجهود الوطنية في التصدي للجائحة.كما تناول الاجتماع دور المتطوعين في العمل المجتمعي ودور المدينة الصحية في التعبئة المجتمعية للجهود الاستباقية لخطط الطوارئ الوطنية وعرض التجارب الناجحة في دول المجلس.// انتهى //17:40ت م0143

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