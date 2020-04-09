السعودية اليوم / جامعة طيبة تطلق مبادرة "نحن معك" للاستشارات النفسية والاجتماعية والشرعية خلال أزمة كورونا



المدينة المنورة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

أطلقت جامعة طيبة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب مبادرة "نحن معك" عن بعد التي تهدف إلى تقديم جميع الخدمات الإرشادية والاستشارات الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية للمحتاجين لها خلال أزمة

وتنطلق المبادرة من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتكاتف قطاعات المجتمع كافة لمواجهة هذه الجائحة، حيث تسعى جامعة طيبة للإسهام في التخفيف من الاضطرابات النفسية والاجتماعية المصاحبة لفيروس كورونا سواء للمصابين أو أسرهم أو للأفراد المضطربين خوفا من إصابتهم بالمرض أو بسبب حظر التجول.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الاستشارات والدعم النفسي للمصابين وأسرهم والمشتبه بإصابتهم والمتواجدين في الحجر المنزلي، وتقديم الإرشاد النفسي للطواقم الطبية العاملة مع الحالات، وتأهيل الراغبين من أبناء المجتمع المحلي في تقديم خدمات تدعيم نفسي للمصابين وأسرهم والمشتبه بإصابتهم والمتواجدين في الحجر المنزلي، و نشر ثقافة الحصانة النفسية كجانب وقائي في مواجهة الكوارث والجائحات.

وتكون آلية طلب الاستشارة من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني لجامعة طيبة www.taibahu.edu.sa، و اعتماد الطلب وإرسال رابط لصاحب الاستشارة موضح فيها موعد ووقت الاستشارة ، ومن ثم الدخول على الرابط في الوقت المحدد وكتابة الاسم إذ يمكن التواصل مع المستشار بالصوت والصورة، وضرورة توفر انترنت واستخدام الجوال، وختاماً تقييم للجلسة عبر رابط بعد انتهاء الجلسة.

//انتهى//

17:36ت م

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المدينة المنورة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأطلقت جامعة طيبة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب مبادرة "نحن معك" عن بعد التي تهدف إلى تقديم جميع الخدمات الإرشادية والاستشارات الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية للمحتاجين لها خلال أزمة كورونا لطلاب وطالبات جامعة طيبة ومجتمع المدينة, وذلك بالدخول على موقع الجامعة الالكتروني https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Home.aspx.وتنطلق المبادرة من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتكاتف قطاعات المجتمع كافة لمواجهة هذه الجائحة، حيث تسعى جامعة طيبة للإسهام في التخفيف من الاضطرابات النفسية والاجتماعية المصاحبة لفيروس كورونا سواء للمصابين أو أسرهم أو للأفراد المضطربين خوفا من إصابتهم بالمرض أو بسبب حظر التجول.وتهدف المبادرة إلى تقديم الاستشارات والدعم النفسي للمصابين وأسرهم والمشتبه بإصابتهم والمتواجدين في الحجر المنزلي، وتقديم الإرشاد النفسي للطواقم الطبية العاملة مع الحالات، وتأهيل الراغبين من أبناء المجتمع المحلي في تقديم خدمات تدعيم نفسي للمصابين وأسرهم والمشتبه بإصابتهم والمتواجدين في الحجر المنزلي، و نشر ثقافة الحصانة النفسية كجانب وقائي في مواجهة الكوارث والجائحات.وتكون آلية طلب الاستشارة من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني لجامعة طيبة www.taibahu.edu.sa، و اعتماد الطلب وإرسال رابط لصاحب الاستشارة موضح فيها موعد ووقت الاستشارة ، ومن ثم الدخول على الرابط في الوقت المحدد وكتابة الاسم إذ يمكن التواصل مع المستشار بالصوت والصورة، وضرورة توفر انترنت واستخدام الجوال، وختاماً تقييم للجلسة عبر رابط بعد انتهاء الجلسة.//انتهى//17:36ت م0142

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