السعودية اليوم / أمانة عسير تكثف إجراءاتها الوقاية بسوق الأنعام عبر نقاط الفرز البصرية



أبها 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

كثّفت أمانة منطقة عسير إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الإجراءات الوقائية استهدفت سوق الأنعام بمدينة أبها، بهدف التأكد من سلامة مرتادي السوق من المتسوقين والعاملين, مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، واستمراراً للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة وبلدياتها للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد أن الأمانة تعمل على مضاعفة جهودها من خلال الالتزام التام بسبل الوقاية الصحية ثم الكشف عن مصادر الانتشار وتحييدها، لافتاً الانتباه إلى أن الأمانة تحرص على نشر الوعي الكامل بالمسؤولية اتجاه النفس واتجاه الآخرين للحيلولة دون انتشار الوباء و محاصرته.

// انتهى //

17:22ت م

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أبها 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسكثّفت أمانة منطقة عسير إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث جرى إضافة نقاط للفرز البصري في سوق الأنعام بمدينة أبها، للتأكد من سلامة الجميع.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الإجراءات الوقائية استهدفت سوق الأنعام بمدينة أبها، بهدف التأكد من سلامة مرتادي السوق من المتسوقين والعاملين, مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، واستمراراً للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة وبلدياتها للحد من تفشي فيروس كورونا.وأكد أن الأمانة تعمل على مضاعفة جهودها من خلال الالتزام التام بسبل الوقاية الصحية ثم الكشف عن مصادر الانتشار وتحييدها، لافتاً الانتباه إلى أن الأمانة تحرص على نشر الوعي الكامل بالمسؤولية اتجاه النفس واتجاه الآخرين للحيلولة دون انتشار الوباء و محاصرته.// انتهى //17:22ت م0138

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