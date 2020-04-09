السعودية اليوم / جيبوتي تسجل أول وفاة بفيروس كورونا



كمبالا 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في جيبوتي اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هناك 140 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تعافى 28 شخصاً من المرض.

وأشار البيان إلى أن إجراءات الاحتواء تؤتي ثمارها على ما يبدو لكن من السابق لأوانه تخفيف الجهود، مشدداً على ضرورة التزام السكان بمواصلة الامتثال للتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار الفيروس.

// انتهى //

17:02ت م

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كمبالا 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في جيبوتي اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هناك 140 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تعافى 28 شخصاً من المرض.وأشار البيان إلى أن إجراءات الاحتواء تؤتي ثمارها على ما يبدو لكن من السابق لأوانه تخفيف الجهود، مشدداً على ضرورة التزام السكان بمواصلة الامتثال للتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار الفيروس.// انتهى //17:02ت م0130

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