شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المهندسين تدعو الشركات لتصنيع أجهزة تنفس صناعي والان نبدء بالتفاصيل

دعت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الاستثمار والتجمعات الصناعية وهيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومنصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين والجمعية السعودية للرعاية التنفسية، الشركات الصناعية السعودية للمشاركة في تصنيع أجهزة التنفس الصناعية، وذلك للمساهمة مع جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سعد الشهراني أن المبادرة التي تأتي بعنوان "مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعي من خلال المصانع السعودية"، تكتسب أهميتها قصوى، حيث تلعب أجهزة التنفس الصناعي دوراً حاسما في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة، مثل «كوفيد – 19» الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وقد لا يكون الوقت في صالح المريض، وهو ما يقتضي أن يكون متوفرا في المنازل أجهزة تنفس صناعي صغيرة، إلى جانب تأمين حاجة المستشفيات.

وأبان الشهراني إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة لمرضى كورونا (كوفيد 19)، والتغلب على نقصها بسبب الأزمة العالمية، تشجيع توطين الصناعات الطبية ونقل التقنية وبناء سلاسل الإمداد اللازمة لمكونات أجهزة التنفس الصناعية تماشياً مع أهداف رؤية 2030، المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي وتوفير فرصة اقتصادية ووظيفية، وتوفير أجهزة التنفس الصناعية للمستشفيات، إلى جانب توفير الأجهزة للمنازل للحالات المرضية الأخرى.

ودعا الشهراني المصانع الراغبة في المشاركة بتصنيع الجهاز زيارة موقع الهيئة السعودية للمهندسين الالكتروني.