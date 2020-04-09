شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 30 ألف سلة غذائية للنازحين من صعدة والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة سيئون أمس، المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظات مأرب، وحضرموت، والجوف بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويتضمن المشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية، ومواد إيوائية تشمل 1,500 خيمة، و3,000 بطانية و 6,000 بساط، يستفيد منها 72,000 نازح ومتضرر.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

كما قام المركز بالتعاون مع الهيئة الأردنية الهاشمية بتوزيع 3,000 سلة غذائية لصالح اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. ويهدف المركز إلى تغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينين بالسلال الغذائية خلال هذه الفترة الصعبة مع توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق في البلاد منذ أسبوعين كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا. وتشتمل السلة الغذائية الواحدة على مواد غذائية متنوعة كالأرز والطحين والسكر والزيت والشاي والبقوليات والحبوب وخلافه. ويسعى المركز لاستكمال سلسلة توزيعه للسلال الغذائية ضمن مشروع يهدف إلى تغطية 42,000 أسرة من الأسر الفلسطينية والسورية والأردنية.