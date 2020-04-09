شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض هاتفياً العلاقات مع نظيره النيبالي والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية نيبال الديموقراطية الفيدرالية براديب جوالي. وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال، استعراض آخر المستجدات حيال فايروس كورونا المستجد، وإجراءات البلدين الصديقين في التعامل مع تداعياته.