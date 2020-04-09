شكرا لقرائتكم خبر عن 130 ألف جولة رقابية للبلديات على مراكز التسوق والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تواصل أعمال الرقابة المكثفة على الأسواق والمطاعم لتوفير بيئة آمنة للمتسوقين تسهم في الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID 19.

وأوضحت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي توالي تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير على مدار الساعة في الشوارع والساحات والحدائق العامة ومراكز التسوق وأسواق النفع العام في شتى أنحاء المملكة لضمان حماية صحة كافة أفراد المجتمع.

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ولفتت أنها قامت بتجنيد أكثر من (100) ألف عامل بينهم (86) ألف عامل نظافة عامة، و(15) ألف مسؤول جولات رقابية من مشرفين ومراقبين ميدايين، مدعومين بأكثر من (15) آلية نظافة، و(22) ألف آلية ومعدة ثقيلة وخفيفة لتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات نفذت (130) ألف جولة رقابية، و(330) ألف جولة للإصحاح البيئي داخل النطاق العمراني للمدن والقرى، كما تم تطهير أكثر من (66) ألف موقع بالشوارع والساحات والحدائق والأماكن العامة، إضافة إلى أعمال النظافة العامة والمستمرة على مدار الساعة.

وثمنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلتزام المواطنين والمقيمين بتفعيل الرقابة المجتمعية، من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للتعليمات والاشتراطات الصحية التي أصدرتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تمت خلال الأسبوعين الماضيين معالجة أكثر من 70 ألف بلاغ عبر خدمة.