شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 355 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 35 والان نبدء بالتفاصيل

• تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليكون إجمالي الوفيات 44 حالة

• نسبة إصابات المخالطين ما زالت عالية .. لدينا خطط متكاملة لمواجهة كورونا بينها التطوع

أعلن متحدث وزارة الصحة د. محمد العبد العالي عن تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإجمالي الإصابات وصل إلى 3287 حالة، مؤكداً انه يوجد 35 حالة تعافٍ جديدة والإجمالي 666 حالة ، وأكد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليكون إجمالي الوفيات 44 حالة.

وأوضح وجود أكثر من 35 ألف مستفيد من الرعاية الصحية، منوهاً بضرورة ترك مسافة متر ونصف بين الآخرين وتجنب الاختلاط والالتزام بالاحترازات، موضحا أن نسبة إصابات المخالطين بكورونا ما زالت عالية.وقال :"لدينا خطط متكاملة لمواجهة كورونا بينها التطوع، مؤكداً :"نسبة تشخيص كورونا في المملكة عالية جدًا".