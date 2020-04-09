شكرا لقرائتكم خبر

"غرفة مكة" تطلق سلسلة مبادرات "تحدي الأزمة" عبر الواقع الافتراضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الاعلامي - غرفة مكة المكرمة

على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا "كوفيد -19"، إلا أن الحراك اليومي في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لم يتوقف، حيث تحول الأداء بمجمله إلى "العمل عن بعد"، ضمن الاجراءات الاحترازية، بالاعتماد على الكوادر الشبابية الوطنية في تسيير الاجتماعات واللقاءات "الافتراضية"، لتستمر خدمة قطاع المال والأعمال والمجتمع المكي بذات الطاقة السابقة. وفي هذا الصدد، أعلن الأمين العام المكلف لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق عن اطلاق الغرفة لسلسلة من اللقاءات الافتراضية، تصل إلى سبع لقاءات نوعية، تحت عنوان "تحدي الأزمة"، تحقيقا لشعار "غرفة مكة المكرمة أقرب إليكم"، حيث تستضيف ممثلين لجهات حكومية وأصحاب أعمال في القطاعات الحيوية التي تعمل في ظل الازمة وفترة الحظر لإبراز جهودهم، وعرض تجربتهم، والاجابة على استفسارات الجمهور. وأوضح إن الغرفة تستهدف من هذه اللقاءات، التي تنظمها عبر منصة "زووم"، كل منتسبيها ومجتمع مكة المكرمة بصورة عامة، للتعريف بالجهة المستضافة ومجهوداتها، وأبرز مبادراتها، إلى جانب الوقوف على أهمية التحول الرقمي وفاعليته، وتحديات الأزمة الحالية، وإدارة الازمة وكيفية التكيف معها في حال استمراراها، ومستقبل التقنية ما بعد الازمة. وقال المهندس معتوق إن غرفة مكة المكرمة اختبرت امكانية العمل على منصات الواقع الافتراضي، حيث نفذت اجتماعات لبعض اللجان، منها لجنة التعليم الأهلي التي عقدت اجتماعاً طارئاً عن بعد، ناقشت فيه عدة مواضيع، منها تقديم مبادرات لقطاع التعليم الأهلي بمكة المكرمة، وبحث المعوقات خلال فترة تعليق الدراسة، وتبعاتها على المدراس الأهلية. وكشف عن الاستعدادات لإطلاق لقاءً افتراضياً مفتوحاً للجميع في التاسعة من مساء الجمعة، ضمن سلسلة "تحدي الازمة"، يناقش أداء التكنولوجيا في مواجهة فايروس كورونا، يستضيف الرئيس التنفيذي بشركة "وادي مكة" للتقنية الدكتور فيصل علاف، والمدير الاقليمي لشركة "زووم" سامر طيان، ومدير إدارة تقنية المعلومات بغرفة مكة المكرمة المهندس مصطفى داغستاني، حيث يتناول اللقاء أهمية التحول الرقمي وفاعليته، وإدارة الازمة الحالية، ومستقبل الاعتماد على التقنية عقب الازمة. من جهته، أوضح مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم غرفة مكة المكرمة ضيف الله الخزمري أن مجلس إدارة الغرفة ومن منطلق اهتمامه بتنمية الأعمال والمجتمع، عقد الأربعاء اجتماعا، بكافة التحوطات الاحترازية، رأسه رئيس المجلس هشام كعكي ضم نائبه مروان شعبان والأمين العام المهندس عصمت معتوق ومدراء الإدارات المختلفة بالغرفة، وذلك بهدف متابعة سير الأعمال، ووضع خطط لضمان انسيابية أداء الأعمال في ظل الظروف الراهنة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفايروس. وأشار إلى انتهاء دورة تدريبية اقيمت الخميس بعنوان "أدوات تيسير العمل عن بعد"، قدمها المدرب المهندس محمد أبو زيد، شهدت حضوراً مقدراً، وتحدثت الدورة عن دور التقنيات السحابية في العمل عن بعد، وأنواع التطبيقات وإدارة هذا النوع من العمل. وقال الخزمري إن غرفة مكة المكرمة تقوم بدورها في تبصير المجتمع المكي بكافة القرارات التي تتخذها وزارة الصحة والجهات ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" من خلال الحملات الاعلامية والترويج لطرق الوقاية المعتمدة من الجهات المختصة. ولفت إلى أن سلسلة لقاءات "تحدي الأزمة" سيستضيف في لقاءه المقبل مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي الحكومي المهندس عبدالله بن فيحان القحطاني، للحديث عن برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسر" وقضايا هامة أخرى.