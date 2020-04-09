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تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية براديب جوالي.
وتمّ خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك.
كما تناول الاتصال استعراض آخر المستجدّات حيال فيروس كورونا المستجدّ، وإجراءات البلدين الصديقين في التعامل مع تداعياته.وزير الخارجية
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره النيبالي العلاقات الثنائية بين البلدينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-09
تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية براديب جوالي.
وتمّ خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك.
كما تناول الاتصال استعراض آخر المستجدّات حيال فيروس كورونا المستجدّ، وإجراءات البلدين الصديقين في التعامل مع تداعياته.
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
05:25 PM
في اتصال هاتفي اليوم.. وتناول آخر المستجدّات حيال فيروس كورونا
تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية براديب جوالي.
وتمّ خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك.
كما تناول الاتصال استعراض آخر المستجدّات حيال فيروس كورونا المستجدّ، وإجراءات البلدين الصديقين في التعامل مع تداعياته.
، وزير الخارجية يستعرض مع نظيره النيبالي العلاقات الثنائية بين البلدين ،
المصدر : الخليج 365
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