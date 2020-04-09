- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة في جيبوتي، اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هناك 140 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينما تعافى 28 شخصًا من المرض.
وأشار البيان إلى أن إجراءات الاحتواء تؤتي ثمارها على ما يبدو، لكن من السابق لأوانه تخفيف الجهود، مشددًا على ضرورة التزام السكان بمواصلة الامتثال للتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار الفيروس.فيروس كورونا الجديد
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 05:30 PM
سجلت 140 إصابة مؤكدة بالفيروسجيبوتي تسجل أول وفاة بـ"كورونا"
أعلنت وزارة الصحة في جيبوتي، اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هناك 140 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينما تعافى 28 شخصًا من المرض.
وأشار البيان إلى أن إجراءات الاحتواء تؤتي ثمارها على ما يبدو، لكن من السابق لأوانه تخفيف الجهود، مشددًا على ضرورة التزام السكان بمواصلة الامتثال للتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار الفيروس.
، جيبوتي تسجل أول وفاة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر جيبوتي تسجل أول وفاة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.