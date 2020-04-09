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أسقط الجيش الباكستاني، اليوم (الخميس)، طائرة هندية دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد في منطقة كشمير المتنازع عليها، وسط توترات بين الجارتين النوويتين.
وأفاد الجيش الباكستاني في بيان أوردته "سبوتنيك"، أن الطائرة الهندية حلقت مسافة 600 متر داخل الأراضي الباكستانية، فى انتهاك لاتفاق جوي بين الجانبين.
ووصف الجيش الباكستاني التصرف الهندي بأنه استفزازي وعمل عدواني صارخ.
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 05:30 PM
إسلام آباد وصفت الأمر بأنه عمل عدواني صارخ
أسقط الجيش الباكستاني، اليوم (الخميس)، طائرة هندية دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد في منطقة كشمير المتنازع عليها، وسط توترات بين الجارتين النوويتين.
وأفاد الجيش الباكستاني في بيان أوردته "سبوتنيك"، أن الطائرة الهندية حلقت مسافة 600 متر داخل الأراضي الباكستانية، فى انتهاك لاتفاق جوي بين الجانبين.
ووصف الجيش الباكستاني التصرف الهندي بأنه استفزازي وعمل عدواني صارخ.
، باكستان تسقط طائرة مسيرة هندية اخترقت خط الهدنة فوق كشمير ،
المصدر : الخليج 365
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