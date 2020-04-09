، عبدالرزاق حمدالله يطلب العودة لبلاده.. و"أمرابط" يغادر إلى هولندا ،

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كشفت تقارير صحفية عن طلب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من الإدارة ناديه السفر إلى بلاده؛ وذلك بسبب تعليق النشاط الرياضي حاليًا في المملكة.
وذكرت التقارير أن الإدارة حذرت اللاعب من التأخر في العودة إلى السعودية مثلما فعل من قبل؛ حيث تأخر في العودة من أمريكا لتدريبات النصر، في بداية مارس الماضي، مما سبب أزمة بين اللاعب والمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي قرر حينها استبعاده من مباراة النصر والفيصلي في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت المصادر إلى أن المهاجم المغربي يسعى إلى ربط اتصاله مع سفارة المملكة المغربية في العاصمة السعودية الرياض، لبحث إمكانية استئجار طائرة خاصة للعودة بها إلى المغرب.
وأوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن حمد الله وعدداً من اللاعبين المغاربة الموجودين في السعودية يرغبون في العودة حالياً إلى بلادهم في ظل توقف منافسات البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
من جهة أخرى، غادر مُواطنه الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق النصر، السعودية متجهاً إلى هولندا، للبقاء بجانب عائلته، خلال فترة التوقف الحالية، بسبب أزمة فيروس كورونا.
وحصل أمرابط على الموافقة وأنهى الإجراءات النظامية للعودة إلى هولندا خلال فترة توقف النشاطات حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونشر أمرابط على حسابه الرسمي على إنستغرام صورة أثناء وجوده في الطائرة المتجهة إلى هولندا، مرتدياً "كمامة".
اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نادي النصر
عبدالرزاق حمدالله يطلب العودة لبلاده.. و"أمرابط" يغادر إلى هولنداصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-09
كشفت تقارير صحفية عن طلب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من الإدارة ناديه السفر إلى بلاده؛ وذلك بسبب تعليق النشاط الرياضي حاليًا في المملكة.
وذكرت التقارير أن الإدارة حذرت اللاعب من التأخر في العودة إلى السعودية مثلما فعل من قبل؛ حيث تأخر في العودة من أمريكا لتدريبات النصر، في بداية مارس الماضي، مما سبب أزمة بين اللاعب والمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي قرر حينها استبعاده من مباراة النصر والفيصلي في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت المصادر إلى أن المهاجم المغربي يسعى إلى ربط اتصاله مع سفارة المملكة المغربية في العاصمة السعودية الرياض، لبحث إمكانية استئجار طائرة خاصة للعودة بها إلى المغرب.
وأوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن حمد الله وعدداً من اللاعبين المغاربة الموجودين في السعودية يرغبون في العودة حالياً إلى بلادهم في ظل توقف منافسات البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
من جهة أخرى، غادر مُواطنه الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق النصر، السعودية متجهاً إلى هولندا، للبقاء بجانب عائلته، خلال فترة التوقف الحالية، بسبب أزمة فيروس كورونا.
وحصل أمرابط على الموافقة وأنهى الإجراءات النظامية للعودة إلى هولندا خلال فترة توقف النشاطات حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونشر أمرابط على حسابه الرسمي على إنستغرام صورة أثناء وجوده في الطائرة المتجهة إلى هولندا، مرتدياً "كمامة".
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
03:41 PM
ثنائي النصر يفضل الرحيل بعد تعليق الدوري بسبب جائحة كورونا
كشفت تقارير صحفية عن طلب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من الإدارة ناديه السفر إلى بلاده؛ وذلك بسبب تعليق النشاط الرياضي حاليًا في المملكة.
وذكرت التقارير أن الإدارة حذرت اللاعب من التأخر في العودة إلى السعودية مثلما فعل من قبل؛ حيث تأخر في العودة من أمريكا لتدريبات النصر، في بداية مارس الماضي، مما سبب أزمة بين اللاعب والمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي قرر حينها استبعاده من مباراة النصر والفيصلي في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت المصادر إلى أن المهاجم المغربي يسعى إلى ربط اتصاله مع سفارة المملكة المغربية في العاصمة السعودية الرياض، لبحث إمكانية استئجار طائرة خاصة للعودة بها إلى المغرب.
وأوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن حمد الله وعدداً من اللاعبين المغاربة الموجودين في السعودية يرغبون في العودة حالياً إلى بلادهم في ظل توقف منافسات البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
من جهة أخرى، غادر مُواطنه الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق النصر، السعودية متجهاً إلى هولندا، للبقاء بجانب عائلته، خلال فترة التوقف الحالية، بسبب أزمة فيروس كورونا.
وحصل أمرابط على الموافقة وأنهى الإجراءات النظامية للعودة إلى هولندا خلال فترة توقف النشاطات حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونشر أمرابط على حسابه الرسمي على إنستغرام صورة أثناء وجوده في الطائرة المتجهة إلى هولندا، مرتدياً "كمامة".
، عبدالرزاق حمدالله يطلب العودة لبلاده.. و"أمرابط" يغادر إلى هولندا ،
المصدر : الخليج 365
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