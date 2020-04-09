شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية :"مبادرة التحالف" لدعم الجهود الأممية في وقف الصراع اليمني والان نبدء بالتفاصيل

- لطالما كانت المملكة رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية

- نأمل أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي

- دعمنا خطة الاستجابة الانسانية في اليمن بـ 500 مليون دولار ومكافحة كورونا بـ 25 آخرين

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قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان ، أن مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين ، تأتي لدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بهدف إنهاء الصراع ، وتركيز جميع الجهود بعيدًا عن التصعيد العسكري لمكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-1.

وأضاف بن فرحان فى تغريدات على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "لطالما كانت المملكة رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية، وسنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خلال هذه الظروف، نأمل أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق".

وقال انطلاقاً من اهتمام المملكة وحرصها والتزامها بصحة وسلامة الشعب اليمني، فقد استمرت المملكة في دعمها للأمم المتحدة ولهذا العام، وساهمت ب500 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ، بالإضافة إلى 25 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-19.