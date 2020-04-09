، بلدية القصب تطلق حملة لتعقيم المساجد ومحطات الوقود وحاويات النفايات ،

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واصلت بلدية القصب أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المساجد والمحطات، إضافة إلى بث رسائل توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية عن فيروس كوىونا، تحت إشراف ومتابعة رئيس البلدية دغيشم بن فهد الدغيشم.
وأطلقت بلدية القصب حملة موسعة لتطهير جميع الحاويات بالقصب ومراكزها وقراها من خلال ١١٣ حاوية كبيرة وما يزيد عن ٣٢٠٠ حاوية صغيرة وتعقيمها ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقامت البلدية بتعقيم ورش جميع مساجد القصب والمشاش والحريق والجريفة والجوفان والعب بما شمل ٤٣ جامعًا ومسجدًا، مع تعقيم ورش دورات المياه التابعة لتلك المساجد.
وتضمنت حملة البلدية، تطهير وتعقيم محطات الوقود ودورات المياه التابعة لها، من خلال عمال النظافة بالتشغيل والصيانة في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.
وقد اطلقت البلدية حملة توعية شاملة عبر رسائل توجهها لفئات المجتمع تناولت خطر الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه مع التأكيد على العاملين والقائمين بالتطهير والتعقيم والمحافظة على ارتداء الكمامات الطبية.
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 02:33 PM
بثت رسائل توعوية للتحذير من أخطار "كورونا".. استهدفت جميع فئات المجتمعبلدية القصب تطلق حملة لتعقيم المساجد ومحطات الوقود وحاويات النفايات
واصلت بلدية القصب أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المساجد والمحطات، إضافة إلى بث رسائل توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية عن فيروس كوىونا، تحت إشراف ومتابعة رئيس البلدية دغيشم بن فهد الدغيشم.
وأطلقت بلدية القصب حملة موسعة لتطهير جميع الحاويات بالقصب ومراكزها وقراها من خلال ١١٣ حاوية كبيرة وما يزيد عن ٣٢٠٠ حاوية صغيرة وتعقيمها ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقامت البلدية بتعقيم ورش جميع مساجد القصب والمشاش والحريق والجريفة والجوفان والعب بما شمل ٤٣ جامعًا ومسجدًا، مع تعقيم ورش دورات المياه التابعة لتلك المساجد.
وتضمنت حملة البلدية، تطهير وتعقيم محطات الوقود ودورات المياه التابعة لها، من خلال عمال النظافة بالتشغيل والصيانة في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.
وقد اطلقت البلدية حملة توعية شاملة عبر رسائل توجهها لفئات المجتمع تناولت خطر الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه مع التأكيد على العاملين والقائمين بالتطهير والتعقيم والمحافظة على ارتداء الكمامات الطبية.
، بلدية القصب تطلق حملة لتعقيم المساجد ومحطات الوقود وحاويات النفايات ،
المصدر : الخليج 365
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