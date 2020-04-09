شكرا لمتابعة خبر عن النمر لـ«الممارسين الصحيين»: نادوا المرضى بطرق ألطف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب الدكتور خالد النمر أستاذ امراض القلب بجامعة الملك سعود من الممارس الصحي أطباء وممرضين، بمراعاة مشاعر المرضى بسبب بعض المسميات التي يناديهم بها الممارسون من باب التوقير.

وقال النمر في تغريده له عبر حسابه " تويتر" بان بعض المرضى يتضايق من مناداته بـ"أبوي أو بابا، او ماما" على الرغم انه يعرف انها للتوقير.

وتابع بأن من المناسب مناداة المريض بطرق ألطف وأكثر مراعاة لمشاعره من هذه الطريقة.