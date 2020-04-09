شكرا لمتابعة خبر عن رد ناري من الأمير عبدالرحمن بن مساعد على ادعاءات "الجزيرة" الخبيثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد رد ناري على ادعاءات قناة الجزيرة القطرية التي تروج لإصابات بين الأسرة الحاكمة في المملكة في محاولة يائسة لزعزعة الأمن والإستقرار وربما لجذب المتابعين بعدما كشف الجميع حقيقتها المهنية المخزية .

وقال "بن مساعد " على حسابه الرسمي في " تويتر " : عدد المصابين بكورونا في السعودية الى الآن يقارب الـ 3000 شخص لنفنترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين ال3000 مصاب 150 من آل سعود .. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض.. شفى الله المصابين في بلادي وفي كل مكان..

وأضاف : كورونا قد يجدون له علاج .. غباؤكم وحقدكم ليس له !

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