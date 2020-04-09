شكرا لمتابعة خبر عن وعد الأمير نايف بن عبدالعزيز لإبني شهيدي حادثة الخالدية يتحقق رغم مرور 17 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في تأكيد واضح أن المملكة لا تنسى شهدائها وأبنائهم ، تحقق وعد الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله بعد 17 عام لإبني شهيدين بتخرجهما من كلية الملك فهد الأمنية ليكملا مسيرة والديهما المشرفة في مواجهة الإرهاب .

وتخرج ابني الشهيدين "وسيم ياسر المولد و فيصل فهد وزنه "من كلية الملك فهد الأمنية دفعة 1441 هـ ليكملا طريق والديهما رحمهما الله .

وكان الأمير نايف بن عبدالعزيز – طيب الله ثراه – قد زارة أسرة الشهيدين قبل 17 عام ووعدهما بإلتحاق ابني الشهيدين بالكلية .

الجدير بالذكر أن " ياسر المولد ، وفهد وزنه " قد استشهدا في الحادثة الشهيرة بحي الخالدية بمكة عام 1424هـ ، إثر مداهمة ارهابيين في عمارة كانوا على وشك القيام بعملية إرهابية .