شكرا لمتابعة خبر عن وعد الأمير نايف بن عبدالعزيز لإبني شهيدي حادثة الخالدية يتحقق رغم مرور 17 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في تأكيد واضح أن المملكة لا تنسى شهدائها وأبنائهم ، تحقق وعد الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله بعد 17 عام لإبني شهيدين بتخرجهما من كلية الملك فهد الأمنية ليكملا مسيرة والديهما المشرفة في مواجهة الإرهاب .
وتخرج ابني الشهيدين "وسيم ياسر المولد و فيصل فهد وزنه "من كلية الملك فهد الأمنية دفعة 1441 هـ ليكملا طريق والديهما رحمهما الله .
وكان الأمير نايف بن عبدالعزيز – طيب الله ثراه – قد زارة أسرة الشهيدين قبل 17 عام ووعدهما بإلتحاق ابني الشهيدين بالكلية .
الجدير بالذكر أن " ياسر المولد ، وفهد وزنه " قد استشهدا في الحادثة الشهيرة بحي الخالدية بمكة عام 1424هـ ، إثر مداهمة ارهابيين في عمارة كانوا على وشك القيام بعملية إرهابية .
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