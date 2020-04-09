شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تهاجم بحدة مشاهير مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

هاجمت مواطنة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي واتهمتهم بالغباء الذي يصل لحد الجريمة، بعد نشر صورهم أثناء ارتكاب مخالفات المنع ونشرهم صور توثق هذة المخالفات.

وقالت المواطنة عبر حسابها " سناب شات" أن بعض المشاهير ينشرون صورهم على مواقع التواصل أثناء خرق القوانين، وكأن شيء لم يحدث، ولا يأبهون لغلق المستشفيات والمطارات.

وتابعت بأن معني نشر المشاهير للاختراقات بأنهم لا يحترمون القوانين أو الأنظمة، و كونه مشهور ولديه متابعين بالملايين فسيتأثر به الكثيرون وتزيد الحالات، ومتابعيه سيفعلون مثله في المخالفات.