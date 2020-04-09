شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح سبب تغير قيمة الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الخميس سبب خصم 150 ريال من أحد المستفيدين في دفعة ابريل والتي تم إيداعها اليوم .

وأبان " حساب المواطن " أن قيمة الدعم تخضع لآلية وفقاً لعدد أفراد الأسرة وأعمارهم وإجمالي الدخل ، وبناءً عليه تتحدد قيمة الإستحقاق ، ويمكن معرفة قيمة الدعم عبر الحاسبة التقديرية على الرابط التالي :

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وكان برنامج حساب المواطن قدأعلن إيداع 2.3 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أبريل .

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