شكرا لمتابعة خبر عن بندة للتجزئة: عزلنا 3 موظفين وإخلاء الموقع احترازيا بعد التأكد من وجود إصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت إدارة شركة بنده للتجزئة عن وجود حالات إصابة بالفيروس الوبائي بين العاملين منوهه بأنه تم عزل المصابين يوم 11 شعبان.

وقال الشركة في تغريده لها عبر حسابها "تويتر" بانهم أبلغوا الجهات الرسمية بذلك وتبينت إيجابية النتائج 3 موظفين تم عزلهم يوم أمس الأربعاء 15 شعبان الساعة 7 مساءّ.

وتابعت الإدارة بانه تم إخلاء الموقع احترازياً وإغلاقه في تمام الساعه 8 مساءً وهذا لتصحيح الخطأ الغير مقصود في تاريخ بيان أمس لحرصنا على إعلانه.