شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مصادرة 5.4 طن بصل غير صالح قبل طرحه بالأسواق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت وزارة التجارة والإستثمار من ضبط عمالة مخالفة تقوم بتعبئة البصل بطريقة بدائية في أحد المستودعات العشوائية دون مراعاة الإشتراطات الصحية . تمكنت وزارة التجارة والإستثمار من ضبط عمالة مخالفة تقوم بتعبئة البصل بطريقة بدائية في أحد المستودعات العشوائية دون مراعاة الإشتراطات الصحية . ووثق مقطع فيديو مشاهد من الحملة التفتيشة لـ"التجارة " على مستودع البصل المخالف بجدة ، وتم إغلاق الموقع ومصادرة 5.4 طن بصل ، وتوزيع الصالح منه على الجمعيات الخيرية . كما تم تسليم العمالة للجهات الأمنية تمهيدا لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

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