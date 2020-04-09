شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط الجوية: سنتواصل مع الراغبين في العودة المسجلين بمنصة وزارة الخارجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الخطوط الجوية ، في بيان لها بان ما يتم تداوله عن جدول رحلات المواطنين الراغبين بالعودة للمملكة غير دقيقة.

وأوضحت أنها ستتواصل مع جميع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني؛ وذلك لتأكيد حجوزاتهم وإبلاغهم بمواعيد رحلاتهم.

وطالبت الخطوط الجوية الجميع بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.