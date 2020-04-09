شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الرياض يطلق 5 مسابقات تنافسية عن بُعد لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالرحمن الزهراني (صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خمس مسابقات تنافسية ( عن بعد ) حملت عناوين متنوعة ومجالات مختلفة ، وهي مسابقة أفضل فيلم قصير و(هاكاثون النشاط الطلابي عن بُعد 2020) لأفضل الحلول والأفكار والمبادرات لأزمة فيروس كورونا ، والروبوت وكورونا، وأفضل جدول يومي ورسالة إلى أبطال التعليم وذلك خلال الفترة من 15-26‬ من شعبان الجاري .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن هذه الفعاليات والأنشطة التنافسية تأتي بهدف إذكاء روح المنافسة بين الطلاب واستثمار أوقات فراغهم داخل المنزل بما يعود عليهم بالنفع ، من خلال منحهم الفرصة لعرض مواهبهم وتجاربهم وإبداعاتهم خلال هذه التجربة التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودعا "الوهيبي" أولياء الأمور لحث أبنائهم وبناتهم للمشاركة في هذه المسابقات التعليمية باعتبارها تجمع بين التعلم والمتعة والفائدة .

من جهته بيّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام أنه فيما يتعلق بموضوعات المسابقات ومعاييرها وشروطها أن مسابقة الفيلم القصير مسابقة إنتاج مرئي لا تزيد عن دقيقتين في أحد الموضوعين وهما جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا وجهود وزارة التعليم في تعزيز التعلم عن بعد ، أما مسابقة "هاكاثون النشاط الطلابي عن بعد 2020" فهي مسابقة يقدم من خلالها الطلاب والطالبات حلولاً وأفكارًا إبداعية تقنية لأزمة كورونا ، وفي مسابقة "الروبوت وكورونا" يتنافس الطلاب والطالبات على تصميم مشاريع روبوت كوسيلة عصرية مبتكرة في مجالات التوعية والوقاية من فيروس كورونا ، أما في مسابقة "أفضل رسالة إلى أبطال التعليم" فيتنافس الطلاب والطالبات على كتابة رسالة لا تزيد عن 300 كلمة إلى أبطال التعليم ، وفي مسابقة "أفضل جدول يومي " يتسابق الطلاب والطالبات على إعداد وتصميم جدول نموذجي متنوع للأنشطة والأعمال اليومية داخل المنزل .

وأوضح " الغنام" أنه سيتم تلقي المشاركات في مسابقة الفيلم القصير على البريد الإلكتروني [email protected],وفيما يتم تلقي بقية المشاركات على البريد [email protected] ,لافتًا إلى أنه سيجرى تكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بجوائز نقدية ، حيث تم تخصيص جائزة 2000ريال للمركز الأول و 1500 ريال للمركز الثاني و1000 ريال للمركز الثالث وللمركز الرابع 750 ريال وللمركز الخامس 500 ريال وذلك في كل مسابقة.

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