من هو عبد المحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي أصغر محكوم بالقصاص في السعودية

أعلنت وسائل إعلام في المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق عبد المحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي بمدينة الباحة، لقتله سعد بن عائض بن مشرف الغامدي، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته.

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والقاتل عبد المحسن حمود الغامدي شاب سعودي الجنسية، من مواليد المملكة العربية عام 1998 ،وهو من عائلة محافظة ذات أصل سعودي أصيل وقديم، ويبلغ من العمر الان ما يقارب من 22ً عاما وهو الابن الأكبر لوالده وأول حفيد للعائلة.

وتعتبر قصة السجين عبدالمحسن الغامدي مخيفة ومثيرة إلى حد ما، حيث يعتبر أصغر مواطن يحصل على عقاب في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب تصوب سلاح والده نحو زميله في المدرسة، مما أدى إلى مقتله بتسعة أعيرة نارية، منها 5 طلقات في البطن، واثنان في الرأس واثنتان في القدمين.

وناشد حمود بن عبد الله الغامدي، والد المحكوم بالقصاص، عبد المحسن حمود الغامدي، تأجيل تنفيذ الحكم (القتل) المقرر اليوم الأربعاء إلى ما بعد أزمة كورونا ، راجيا عفو أولياء الدم عن ابنه، وفق روسيا اليوم.

وقال الأب الغامدي: "رجائي من أولياء الدم العفو عن ابني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه ابني كان خطأ كبيرا، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة".

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وقصة الأبن عبد المحسن الغامدي بدأت أحداثها عام 2012، حيث تلقت الجهات الأمنية في منطقة الباحة بلاغا بوقوع جريمة قتل في مدرسة ثانوية بالمعشوقة، وهي منطقة تابعة لمدينة القري.

وتوجهت قوات الأمن إلى المدرسة ليتبين عند وصولها أن المقتول أحد الطلاب وعمره 17 عاما، وهو من عائلة آل المشرف.

وناشد الأب ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند أولياء الدم للعفو عن ابنه، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

واتضح أن عبد المحسن الغامدي (15 عاما) أطلق على زميله 7 طلقات من مسدسه ليرديه قتيلا، وبعد الإجراءات اللازمة والتحقيق مع الغامدي اعترف بقيامه بالقتل وأن بينهما خلافا.

وقد حكم على الجاني بالقصاص (القتل)، وهي عقوبة مقدرة شرعا، تقضي بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الاربعاء في المملكة العربية السعودية 8 أبريل 2020، باسم عبدالمحسن الغامدي، بعد أن أصبح هذا الشاب الآن الاسم الأكثر ً شيوعا على منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك لأن الشاب السعودي سيتعرض للقصاص في أعقاب جريمة القتل التي قام بها.