الخطوط السعودية: الجدول المتداول لرحلات عودة المواطنين «غير دقيق»

أصدرت الخطوط السعودية، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا بشأن الجدول المتداول والمتعلق برحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة، مؤكدة أنه غير دقيق، وأضحت أنه سيتم التواصل مع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية، لإبلاغهم بمواعيد الرحلات وتأكيد الحجز.

وجاء في البيان الذي نشره المركز الإعلامي للخطوط السعودية عبر حسابه بموقع «تويتر»، ما يلي: «إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص جدول رحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة نود التوضيح بأنها مسودة غير دقيقة».

وأضاف البيان: «نود التأكيد أننا سنقوم بالتواصل مع جميع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية، عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني لتأكيد حجوزاتهم وإبلاغهم بمواعيد رحلاتهم».

وتابع: «كما تدعو الخطوط السعودية العموم إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية».

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