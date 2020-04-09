تنبيهات من «الأرصاد» لقاطني المدينة وجازان: أمطار رعدية وأتربة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس, تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتشمل تأثيراتها تدني مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية والمهد، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الثامنة مساءً.

كما نبهت الهيئة إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الريث، والعارضة، وفيفا، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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