الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح مثيرة للغبار على معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة مصحوبة بحبات البرد ورياح متفاوتة مثيرة للغبار على معظم المناطق.
وقال الحصيني -عبر حسابه على موقع تويتر-: «متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة -بإذن الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان وجنوب القصيم وشقراء».
وأضاف أن الحالة تشمل أيضًا «عفيف والدوادمي والزلفي والمجمعة وثادق والصمان والخفجي والشرقية والكويت». مشيرًا إلى رياح متفاوتة على معظم المناطق مثيرة للغبار إلا أن يصرفها الله.
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