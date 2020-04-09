أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن ،سلطان القحطاني، اليوم الخميس، أنه تم إيداع 2.3 مليار ريال للمستحقين في الدفعة الـ29 (إبريل 2020).
وأوضح القحطاني –عبر تويتر- أن هذه الدفعة، استفاد منها 12.5 مليون مستفيد وتابع، بينما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 11 مليون ريال، مشيرًا إلى أن 52 بالمئة من المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.
وأضاف القحطاني أن إجمال الدفعات بلغ 71 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الـ29 (شهر إبريل 2020). موضحًا أن مبالغ الأثر الرجعي بلغت 463 مليون ريال.
وأعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق اليوم، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل 2020، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الخميس.
اقرأ أيضا:
بدء إيداع دعم «حساب المواطن» المخصص لشهر أبريل
حساب المواطن يفسر تأخر إيداع دعم بعض المستفيدين من "الدفعة 29"
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن: 2.3 مليار ريال لـ12.5 مليون مستفيد من دفعة إبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.