حساب المواطن: 2.3 مليار ريال لـ12.5 مليون مستفيد من دفعة إبريل

أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن ،سلطان القحطاني، اليوم الخميس، أنه تم إيداع 2.3 مليار ريال للمستحقين في الدفعة الـ29 (إبريل 2020).

وأوضح القحطاني –عبر تويتر- أن هذه الدفعة، استفاد منها 12.5 مليون مستفيد وتابع، بينما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 11 مليون ريال، مشيرًا إلى أن 52 بالمئة من المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.

وأضاف القحطاني أن إجمال الدفعات بلغ 71 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الـ29 (شهر إبريل 2020). موضحًا أن مبالغ الأثر الرجعي بلغت 463 مليون ريال.

وأعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق اليوم، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل 2020، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الخميس.

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