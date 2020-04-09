«مؤسسة الحبوب» تطرح مناقصة لشراء 600 ألف طن شعير

طرحت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الخميس، مناقصة عالمية لشراء نحو 600 ألف طن من علف الشعير.
وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر، أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو العاشر من أبريل الجاري.
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أول من أمس، بدء استقبال شحنات القمح المحلي بفروعها المختلفة.
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