هدف: 25 ألف موظف بالقطاع الخاص التحقوا بمبادرة «دعم الأجور»

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم الخميس، أن 25 ألف مواطن التحقوا بمبادرة دعم التوظيف لدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص حتى 50%.

وأوضح صندوق (هدف) أنه التسجيل يتم عبر الرابط التالي:

وأشار إلى أنه تم تسجيل 2529 منشاة إلكترونيًّا للاستفادة من دعم المبادرة.

وأوضح الصندوق أن المبادرة تدعم جميع الوظائف والمهن وكافة القطاعات الاقتصادية؛ حتى المهن التي صدر عليها قرارات توطين.

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وأضاف أن جميع المنشآت تستطيع الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019.

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