

برلين 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

أعلنت المانيا اليوم أنه جرى رصد قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس (

وقال رئيس معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات الإصابة بالفيروس لوثار فيلر في إيجاز صحفي يومي إنه جرى تسجيل 4974 إصابة جديدة ليصبح العدد الاجمالي 108202 إصابة.

وأضاف أن حصيلة الوفيات الجديدة بلغت 246حالة ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 2107 حالات وفاة.

// انتهى //

13:38ت م

0076



برلين 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأعلنت المانيا اليوم أنه جرى رصد قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19) في يوم واحد ليرتفع العدد الاجمالي إلى 108202 حالة.وقال رئيس معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات الإصابة بالفيروس لوثار فيلر في إيجاز صحفي يومي إنه جرى تسجيل 4974 إصابة جديدة ليصبح العدد الاجمالي 108202 إصابة.وأضاف أن حصيلة الوفيات الجديدة بلغت 246حالة ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 2107 حالات وفاة.// انتهى //13:38ت م0076

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا : قرابة 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.