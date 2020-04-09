السعودية اليوم / اليابان : الإصابات بفيروس كورونا تتخطى 5 آلاف



طوكيو 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن البلاد سجلت سبعة وفيات جديدة بكورونا مما يرفع إجمالي الوفيات بسبب كورونا في اليابان إلى 105.

ومن بين الاعداد الجديدة سجلت العاصمة طوكيو 181 إصابة وهو رقم قياسي جديد في الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد البيان ان الإجمالي لا يشمل 712 إصابة و11 وفاة سجلت في سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

// انتهى //

13:22ت م

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طوكيو 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) في اليابان اليوم إلى 5002 بعدما سجلت البلاد إصابة 320 شخصا بالفيروس في الساعات ال 24 الأخيرة.وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن البلاد سجلت سبعة وفيات جديدة بكورونا مما يرفع إجمالي الوفيات بسبب كورونا في اليابان إلى 105.ومن بين الاعداد الجديدة سجلت العاصمة طوكيو 181 إصابة وهو رقم قياسي جديد في الإصابات بفيروس كورونا.وأكد البيان ان الإجمالي لا يشمل 712 إصابة و11 وفاة سجلت في سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.// انتهى //13:22ت م0070

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