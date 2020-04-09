السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يصدر قراراً برفع وحدة الاتصال والإعلام بديوان الإمارة إلى مركز للاتصال والإعلام المؤسسي



بريدة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، قراراً برفع وحدة الاتصال والإعلام بديوان إمارة المنطقة إلى مركز للاتصال والإعلام المؤسسي.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز تنمية وتطوير الاتصال والإعلام المؤسسي من خلال تفعيل وتطوير دور المنصات الرسمية لتكون شريكاً لكافة الجوانب المرتبطة بالاتصال والإعلام من خلال النشر والتثقيف والتوعية العامة, وعبر كل ما من شأنه تطوير العمل وفق منهجية محددة لخدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين بالمنطقة.

وشدد سموه على أهمية مواصلة تنمية وتطوير الاتصال الفعال والمؤسسي والالتزام بالمعايير المهنية والتي تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتحقيق أعلى درجات التفاعل المجتمعي وتسهيل خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين, مؤكداً سموه على أهمية تعزيز دور المنصات الرسمية كونها أداة خادمة للمستفيدين في كافة احتياجاتهم واستفساراتهم, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.

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13:20ت م

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