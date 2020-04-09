السعودية اليوم / خلال جولة " واس" المصورة ترصد توفر منتجات اللحوم والبيض بمنطقة جازان



جيزان 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

تشهد الأسواق والمراكز التجارية و المحلات التموينية والغذائية والسوبر ماركت والهايبر ماركت بمنطقة جازان، وفرة كبيرة في منتجات اللحوم والبيض وبكميات كافية، في ظل ما تتخذه الجهات الحكومية المعنية من خطط وقائية واحترازية للحد من تفشي وانتشار فيروس

وخلال جولة "واس " المصورة في عدد من المتاجر يلحظ توفر منتجات اللحوم بأنواعها والبيض، من جميع الشركات الموردة والمنتجة وبأسعار تنافسية، ما يؤكد أن المخزون من هذه المنتجات متوفر بكميات جيدة، لاسيما مع وجود خيارات وتنوع في المنتجات المحلية والمستوردة التي تلبي احتياجات المستهلكين في ظل الطلب المتزايد على هذه المنتجات خلال هذه الأيام.

من جهته كثف فرع وزارة التجارة بالمنطقة جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات للتأكد من توفر منتجات اللحوم والبيض بها و لضبط الأسعار وعدم ارتفاعها، مع قيام أمانة المنطقة بجولات يومية للتأكد من سلامة المنتجات وعدم تخزينها حفاظا على صحة الجميع.

وأبدى عدد من المتسوقين رضاهم لحسن التنظيم الذي تشهده الأسواق والمحلات التجارية، وأهمية الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الأمانة، معربين عن رضاهم لوفرة كافة الاحتياجات التي يتطلبونها وخاصة منتجات اللحوم والبيض التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الأيام.

// انتهى //

13:16ت م

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جيزان 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واستشهد الأسواق والمراكز التجارية و المحلات التموينية والغذائية والسوبر ماركت والهايبر ماركت بمنطقة جازان، وفرة كبيرة في منتجات اللحوم والبيض وبكميات كافية، في ظل ما تتخذه الجهات الحكومية المعنية من خطط وقائية واحترازية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا وخلال جولة "واس " المصورة في عدد من المتاجر يلحظ توفر منتجات اللحوم بأنواعها والبيض، من جميع الشركات الموردة والمنتجة وبأسعار تنافسية، ما يؤكد أن المخزون من هذه المنتجات متوفر بكميات جيدة، لاسيما مع وجود خيارات وتنوع في المنتجات المحلية والمستوردة التي تلبي احتياجات المستهلكين في ظل الطلب المتزايد على هذه المنتجات خلال هذه الأيام.من جهته كثف فرع وزارة التجارة بالمنطقة جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات للتأكد من توفر منتجات اللحوم والبيض بها و لضبط الأسعار وعدم ارتفاعها، مع قيام أمانة المنطقة بجولات يومية للتأكد من سلامة المنتجات وعدم تخزينها حفاظا على صحة الجميع.وأبدى عدد من المتسوقين رضاهم لحسن التنظيم الذي تشهده الأسواق والمحلات التجارية، وأهمية الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الأمانة، معربين عن رضاهم لوفرة كافة الاحتياجات التي يتطلبونها وخاصة منتجات اللحوم والبيض التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الأيام.// انتهى //13:16ت م0067

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