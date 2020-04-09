السعودية اليوم / أمانة عسير تستثمر مختبرها لإنتاج المعقمات



أبها 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

لم تكتف أمانة عسير بدورها الرقابي على تنفيذ الإجراءات الوقائية لفايروس

وأوضح مدير مختبر أمانة منطقة عسير عبدالله الأسلمي أنه بلغ إجمالي الإنتاج أكثر من ٢٠٠٠ عبوة معقم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استشعاراً من أمانة عسير بأهمية مواكبة الظروف الراهنة، حيث يتم استثمار معامل الأمانة والاستفادة من الأجهزة الموجودة، لتعمل بكل طاقتها لتوفير تلك المعقمات إسهامها في خدمة المجتمع وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، لما يمثله تعقيم الأيادي من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه تم توزيع المعقمات بالمجان سواء للعامة أو بتوزيعه على مختلف الإدارات بالأمانة والبلديات التابعة لها، والقطاعات الحكومية والخاصة، كما تم التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، متمنية السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين.

// انتهى //

13:11ت م

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أبها 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسلم تكتف أمانة عسير بدورها الرقابي على تنفيذ الإجراءات الوقائية لفايروس كورونا ، بل بادرت بتبني دور مجتمعي بإنتاج معقمات يتم صنعها داخل مختبراتها، ليتم اعتمادها مؤخراً من قبل هيئة الغذاء والدواء، تمهيداً لتوزيعها بالمجان في مواقع متفرقة داخل مدينة أبها.وأوضح مدير مختبر أمانة منطقة عسير عبدالله الأسلمي أنه بلغ إجمالي الإنتاج أكثر من ٢٠٠٠ عبوة معقم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استشعاراً من أمانة عسير بأهمية مواكبة الظروف الراهنة، حيث يتم استثمار معامل الأمانة والاستفادة من الأجهزة الموجودة، لتعمل بكل طاقتها لتوفير تلك المعقمات إسهامها في خدمة المجتمع وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، لما يمثله تعقيم الأيادي من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات وزارة الصحة.وأشار إلى أنه تم توزيع المعقمات بالمجان سواء للعامة أو بتوزيعه على مختلف الإدارات بالأمانة والبلديات التابعة لها، والقطاعات الحكومية والخاصة، كما تم التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، متمنية السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //13:11ت م0066

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.