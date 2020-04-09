السعودية اليوم / أكثر من 1700جولة باشرتها أمانة الطائف للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية بالمنشآت التجارية



الطائف 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

نفذت أمانة الطائف عبر بلدياتها الفرعية والإدارات الاشرفية أكثر من 1700 جولة رقابة ميدانية منذ بداية الشهر الحالي وغطت محاور المحافظة شملت المنشآت التجارية المختلفة لمتابعة تطبيقها للاشتراطات والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار

(كوفيد -19) ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية .

وجاءت الجولات على مدار الساعة مع الوقوف على توفير المنشآت التجارية لأدوات السلامة من تعقيم لعربات التسوق وتحديد مسارات الوقوف، وتوفير المعقمات والقفازات وأجهزة قياس الحرارة، والالتزام بتباعد المسافة بين المتسوقين .

واهتمت الأمانة بالأنشطة التي يزيد عليها الارتياد مثل محلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع أسطوانات الغاز والمطاعم، حيث رصدت الفرق الرقابية مخالفات صحية منها تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وسوء أدوات التحضير، وصادرت مواد منتهية الصلاحية، وأخرى ممنوعة، وكانت الأمانة قد ألزمت محلات استبدال أسطوانات الغاز بتعقيم ورش وتنظيف الأسطوانات عند تداولها حفاظًا على الصحة العامة للمستهلكين.

وأسهمت الجولات الميدانية المركزة في رصد مخالفات تتعلق بأنشطة التخزين حيث داهمت البلديات الفرعية مستودعات غذائية وأخرى تجارية للتأكد من نظاميتها والتزامها بتطبيق الاشتراطات التي تضمن عدم تعرض المواد المخزنة للتلف والفساد.

كما جرى خلال جولات مراقبي البلديات بأنحاء المحافظة ضبط أنشطة خالفت التعليمات والإجراءات الوقائية وتم اغلاقها فوراً مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية لحين تصحيح المخالفات للحفاظ على سلامة المتسوقين.

// انتهى //

13:10ت م

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الطائف 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسنفذت أمانة الطائف عبر بلدياتها الفرعية والإدارات الاشرفية أكثر من 1700 جولة رقابة ميدانية منذ بداية الشهر الحالي وغطت محاور المحافظة شملت المنشآت التجارية المختلفة لمتابعة تطبيقها للاشتراطات والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية .وجاءت الجولات على مدار الساعة مع الوقوف على توفير المنشآت التجارية لأدوات السلامة من تعقيم لعربات التسوق وتحديد مسارات الوقوف، وتوفير المعقمات والقفازات وأجهزة قياس الحرارة، والالتزام بتباعد المسافة بين المتسوقين .واهتمت الأمانة بالأنشطة التي يزيد عليها الارتياد مثل محلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع أسطوانات الغاز والمطاعم، حيث رصدت الفرق الرقابية مخالفات صحية منها تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وسوء أدوات التحضير، وصادرت مواد منتهية الصلاحية، وأخرى ممنوعة، وكانت الأمانة قد ألزمت محلات استبدال أسطوانات الغاز بتعقيم ورش وتنظيف الأسطوانات عند تداولها حفاظًا على الصحة العامة للمستهلكين.وأسهمت الجولات الميدانية المركزة في رصد مخالفات تتعلق بأنشطة التخزين حيث داهمت البلديات الفرعية مستودعات غذائية وأخرى تجارية للتأكد من نظاميتها والتزامها بتطبيق الاشتراطات التي تضمن عدم تعرض المواد المخزنة للتلف والفساد.كما جرى خلال جولات مراقبي البلديات بأنحاء المحافظة ضبط أنشطة خالفت التعليمات والإجراءات الوقائية وتم اغلاقها فوراً مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية لحين تصحيح المخالفات للحفاظ على سلامة المتسوقين.// انتهى //13:10ت م0065

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