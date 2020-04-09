السعودية اليوم / المغرب تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 96 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 103 أشخاص.

// انتهى //

13:06ت م

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الرباط 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1346 شخصًا.وأفادت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 96 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 103 أشخاص.// انتهى //13:06ت م0063

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