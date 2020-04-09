السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

سجّلت إندونيسيا اليوم 337 إصابة جديدة بفيروس

وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 3293 حالة، وهي أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة في الشهر الماضي.

وأشار إلى أن 40 حالة وفاة جديدة سٌجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حالات الوفاة إلى 280، بينما تعافى 252 شخصًا من المرض.

// انتهى //

12:58ت م

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جاكرتا 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسسجّلت إندونيسيا اليوم 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 3293 حالة، وهي أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة في الشهر الماضي.وأشار إلى أن 40 حالة وفاة جديدة سٌجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حالات الوفاة إلى 280، بينما تعافى 252 شخصًا من المرض.// انتهى //12:58ت م0061

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