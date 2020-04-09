السعودية اليوم / الهلال الأحمر بعسير يتلقى أكثر من ٢٤ ألف اتصال منذ بداية منع التجول



أبها 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

تلقت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، من خلال رقم الطوارئ ٩٩٧ خلال الثمانية عشر يوما الماضية ٢٤.٣٣٨ اتصالاً.

وبّين المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بعسير محمد الشهري أن غرفة العمليات تعاملت مع جميع الاتصالات في حينها، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع ٥٧٧٤ بلاغاً من قبل غرفه العمليات والفرق الإسعافية، و ٢١١٨ بلاغاً عن طريق تطبيق أسعفني.

وأكد أن فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة يضم كوادر صحية ما بين فنيين وأخصائيين وأطباء متخصصين في طرق التعامل مع الحالات الإسعافية وكيفية تقديم النصائح والتوجيهات للتعامل مع أي طارئ لا قدر الله وذلك قبل توجيه أقرب فرقة إسعافية لمباشرة الحالة.

// انتهى //

12:56ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.