السعودية اليوم / روسيا : الإصابات بفيروس كورونا ترتفع إلى 10131



موسكو 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد المصابين في روسيا بفيروس (

وقال مركز الطوارئ الروسي على موقعه الإلكتروني إنه من بين الإصابات الجديدة بكورونا سجلت العاصمة موسكو 860 إصابة.

وأضاف البيان أن 698 مصابا تماثلوا للشفاء فيما بلغ عدد الوفيات 76 حالة ، مشيراً إلى أن الوزارة اجرت أكثر من مليون فحص مخبري على الاصابة بالفيروس.

// انتهى //

12:54ت م

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موسكو 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسارتفع عدد المصابين في روسيا بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19) اليوم إلى 10131 حالة بعد تسجيل البلاد إصابة 1459 شخصا بالفيروس في الساعات ال 24 الأخيرة.وقال مركز الطوارئ الروسي على موقعه الإلكتروني إنه من بين الإصابات الجديدة بكورونا سجلت العاصمة موسكو 860 إصابة.وأضاف البيان أن 698 مصابا تماثلوا للشفاء فيما بلغ عدد الوفيات 76 حالة ، مشيراً إلى أن الوزارة اجرت أكثر من مليون فحص مخبري على الاصابة بالفيروس.// انتهى //12:54ت م0059

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