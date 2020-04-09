السعودية اليوم / مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل يطلق مبادرة نوعية لخدمة مراجعي العيادات الخارجية



الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

أطلق مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل مبادرة نوعية لخدمة مراجعي العيادات الخارجية, في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها "وزارة الصحة" للوقاية من فيروس

وتهدف المبادرة التي تستمر لمدة شهر إلى تقديم الخدمة للمراجعين وهم في منازلهم، وذلك عن طريق تواصل الأطباء معهم هاتفياً في الموعد المحدد للمريض.

ودعت صحة حائل عموم المراجعين إلى التواصل على الرقم (0162362021)، للتنسيق والاستفادة من المبادرة.

// انتهى //

12:46ت م

0058



الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأطلق مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل مبادرة نوعية لخدمة مراجعي العيادات الخارجية, في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها "وزارة الصحة" للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) ومنع انتشاره.وتهدف المبادرة التي تستمر لمدة شهر إلى تقديم الخدمة للمراجعين وهم في منازلهم، وذلك عن طريق تواصل الأطباء معهم هاتفياً في الموعد المحدد للمريض.ودعت صحة حائل عموم المراجعين إلى التواصل على الرقم (0162362021)، للتنسيق والاستفادة من المبادرة.// انتهى //12:46ت م0058

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