السعودية | صحيفة إسبانية: نصائح النبي محمد ﷺ لمواجهة كورونا مذهلة

المناطق - الرياض

هتمام متزايد في الغرب بالتوجيهات النبوية الخاصة الخاص بالنظافة الشخصية والعامة ومواجهة الأوبئة.

في ذا الشأن نشر موقع صحيفة “ABC” الإسبانية تقريرا ألقى فيه الضوء على “نصائح النبي محمد ﷺ المذهلة” في مواجهة الأوبئة، والمنطبقة على الإجراءات التي ينصح بها اليوم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأثار التقرير أصداء واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بين المسلمين، ويأتي أيضا بعد تقرير في السياق ذاته نشره موقع مجلة “نيوزويك” الأمريكية قبل أسبوعين.

واعتبر الكاتب الإسباني “خوسه مانويل نيفز” أنه من المذهل أن النبي محمد ﷺ ، الذي عاش قبل أكثر من 1400 عام، والذي كان أميا ولا يتمتع بأي تدريب علمي، بحسبه تعيره، “كان يعرف بالفعل، خطوة بخطوة، ما يجب فعله أثناء الوباء”.