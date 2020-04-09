محمد بن مسعود - الدمام - يُنتظر أن يشارك المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا عصر اليوم. وكان المتحدث الرسمي للوزارة قد أوضح قبل يومين أنه إشارة إلى بيان وزارة الداخلية باستثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم؛ فستعلن الوزارة عن آلية الحصول على التصريح إلكترونيًّا عن طريق موقع الوزارة، دون مراجعة الفروع.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزارة البيئة والمياه والزراعة 09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 12:58 PM Advertisements البيئة والزراعة تشارك في مؤتمر كورونا اليوم.. وأصحاب المواشي يترقبون آلية تصريح التنقل البيئة والزراعة تشارك في مؤتمر كورونا اليوم.. وأصحاب المواشي يترقبون آلية تصريح التنقل يُنتظر أن يشارك المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا عصر اليوم. وكان المتحدث الرسمي للوزارة قد أوضح قبل يومين أنه إشارة إلى بيان وزارة الداخلية باستثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم؛ فستعلن الوزارة عن آلية الحصول على التصريح إلكترونيًّا عن طريق موقع الوزارة، دون مراجعة الفروع. الكلمات المفتاحية ، البيئة والزراعة تشارك في مؤتمر كورونا اليوم.. وأصحاب المواشي يترقبون آلية تصريح التنقل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيئة والزراعة تشارك في مؤتمر كورونا اليوم.. وأصحاب المواشي يترقبون آلية تصريح التنقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.