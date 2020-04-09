شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجبير: وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لاتفاق شامل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:37 صباحًا, 9 أبريل 2020 م
المناطق-يوسف المطيري
أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن احمد الجبير أن وقف إطلاق النار في اليمن “فرصة لاتفاق شامل”.
وكتب الجبير، على حسابه بموقع تويتر” أن وقف إطلاق النار جاء استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي لوقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن، والدعوة إلى البدء في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد”.
وتابع :”نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار في تسهيل الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى اليمن، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف (الذي تقوده السعودية)، للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار”.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قررت بدء وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس، قابلين للتمديد.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الجبير: وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لاتفاق شامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.