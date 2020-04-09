السعودية | الجبير: وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لاتفاق شامل

المناطق-يوسف المطيري

أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن احمد الجبير أن وقف إطلاق النار في اليمن “فرصة لاتفاق شامل”.

وكتب الجبير، على حسابه بموقع تويتر” أن وقف إطلاق النار جاء استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي لوقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن، والدعوة إلى البدء في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد”.

وتابع :”نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار في تسهيل الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى اليمن، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف (الذي تقوده السعودية)، للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار”.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قررت بدء وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس، قابلين للتمديد.