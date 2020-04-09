شكرا لقرائتكم خبر عن "الخطوط السعودية": الجدول المتداول لرحلات الراغبين في العودة "غير صحيح" والان نبدء بالتفاصيل

نوهت الخطوط السعودية، إلى أن الجدول المتداول والمتعلق برحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة غير دقيق، وتؤكد بأنه سيتم التواصل مع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية، برسائل نصية وبريد الكتروني لإبلاغهم بمواعيد الرحلات وتأكيد الحجز.

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